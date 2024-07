People-to-People-Kanu-Fahrrad-Wandertour auf der Dordogne im Juni 24

Die Dordogne, einst Jahrhunderte lang umkämpft zwischen französischer und englischer Krone, bietet Erholungsuchenden, die Kultur, Wandern, Radeln und Paddeln, aber auch guten Wein, gute Küche und Orchideen lieben, ein unvergessliches Erlebnis. Und wenn wir nun, nach 14 Tagen Paddelurlaub an und auf der Dordogne, bei der Rückreise sagten, wo wir waren, schnalzten Französinnen und Franzosen meist mit der Zunge und sagten: „Aaaah, la Dordogne, merveillux, wunderbar!“

Das deckt sich zu hundert Prozent mit unseren Erfahrungen bei der von „People to People“ angebotenen, von einer ausgewiesenen Expertin geführten Reise.

Wir übernachteten in eigenen Zelten und Wohnwagen, kochten und aßen gemeinsam, paddelten zusammen auf verschiedenen Flussabschnitten, machten Touren auf unseren mitgebrachten Rädern, besuchten schöne, altertümliche Städtchen mit schönen Märkten, Burgen, und als einen kulturellen Höhepunkt die über 21.000 Jahre (!) alten Höhlenmalereien in Lascaux, die selbst für Picasso eine Inspiration waren.

Alles war bestens und professionell organisiert. Das ganze Programm war klar und flexibel, Einkauf, Kochen, Spülen – alles war vorgeplant, alle Teilnehmer brachten sich ein und es lief meist „wie am Schnürchen“. Auch das war vor allem ein Ergebnis der kompetenten und umsichtigen Leitung und des mustergültigen Zusammenhalts in der Zufalls-Gruppe, die mehr und mehr zusammen wuchs. Nicht zuletzt auch dank der Liederabende mit bester Gitarren-Begleitung, wo bei den antifaschistischen Liedern wie „Bella Ciao“ und „Le Chant des Partisans“ (Lied der Partisanen – das französische antifaschistische Lied) die Campingnachbarn immer applaudierten.

Alles in allem ein Urlaub der besonderen Art. Nette Leute kennenlernen, gemeinsam in der Natur sportlich aktiv sein, Neues erleben und lernen, den Zusammenhalt untereinander erfahren – all das war ein sehr erholsames Urlaubserlebnis für Körper und Geist. Und beim Abschlussabend waren sich alle – von 40 bis 70 Jahre alt – einig: immer wieder gerne!

Hier geht es zur Homepage von People to People