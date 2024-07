Polarisierte und tiefgehende Gespräche, auch mit AfD-Wählern

Einzelne berichteten, dass sie das tun, aber an ihre Grenzen stoßen: „Das geht ins eine Ohr rein, ins andere raus“. Wir boten zur Verbesserung der eigenen Überzeugungskraft das aktuelle Rote Fahne Magazin an, was immerhin acht Personen zum Kauf bewog. Ein Arbeiter, 30 Jahre, erklärte, die AfD gewählt zu haben: „Ich habe AfD gewählt, ich bin aber kein Faschist. Von euch habe ich noch nie was gehört, das interessiert mich“. Er empörte sich besonders über die Waffenlieferungen der Bundesregierung in die Ukraine. Dafür werde beim Schulessen gekürzt. Dass das Kindergeld um sage und schreibe fünf Euro erhöht wurde, ist absolut lächerlich. Sehr sorgte ihn die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Die Spaltung von Werktätigen und Bürgergeld-Empfängern sei in seinem Häuserblock ein großes Thema. Er will sich weiter über uns informieren.

Beim Plakatieren in Eisenach stießen wir auf den Faschismus verharmlosende Meinungen und große Wut. Eine Frau erklärte, sie fände zwar Björn Höcke nicht gut, sehe aber keine Alternative. Diese Bereitschaft, Faschisten zu wählen, auch wenn man sie nicht gut findet, ist prinzipienlos, weil sie unvereinbar mit den grundsätzlichen Interessen der Arbeiterklasse ist. Das konnten wir in einem Gespräch noch nicht überzeugend aufbrechen. Hier müssen wir unsere Argumente und den Kampf um die Denkweise weiterentwickeln. Mit 73 aufgehängten Wahlplakat-Sandwiches verschönerten wir bei bestem Wetter die Stadt Eisenach.