Probezelten - wir freuen uns aufs Kindercamp

Es kamen neun Kinder, fünf Jugendliche, ein Baby und einige Erwachsene. Alle Eltern wurden zum Grillen und zu leckerem Essen eingeladen. Besonders freute sich ein Rotfuchs, dass das Motto jetzt in: „Die Kinder dieser Welt“ geändert wurde und dass sich das Camp besonders gegen die AfD richtet. Er sagte: „Die denken nur an sich und sind egoistisch“. Das trifft voll zu, wenn man daran denkt, dass AfD-Spitzenpolitiker, wie Bernd Baumann, kein Problem mit der rassistischen Parole "Deutschland den Deutschen“ haben und überhaupt nicht an Mädchen und Frauen denken, die zum Beispiel unter den faschistischen Taliban in Afghanistan nicht zur Schule gehen dürfen.

Zuerst haben wir alle mit unserem Schlachthuf begrüßt und eine Runde Brennball gespielt. Dann wurde das Kindercamp im aufgebauten Probezelt von einem Rotfuchs mit Fotos vorgestellt. Zwei Kinder sagten: „Dieses Jahr kann ich nicht, aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall". Natürlich durften eine gruselige Nachtwanderung und Stockbrot am Lagerfeuer mit Liedern der ROTFÜCHSE nicht fehlen. Ein sechsjähriges Kind freute sich besonders aufs Zelten und fragte ab 20 Uhr immer wieder. „Gehen wir jetzt schlafen?“.

Wir freuen uns, dass wir jetzt mit einigen Kindern anreisen und freuen uns über weitere Anmeldungen.