Samsung-Gewerkschaft erklärt unbefristeten Streik

Am Montag waren mehr als 6500 Arbeiterinnen und Arbeiter in den Streik getreten, 5000 davon in der Halbleiterproduktion.

Der Drei-Tage-Streik hat die Chip-Produktion verlangsamt, aber nicht unterbrochen. Die Gewerkschaft fordert 3,5 Prozent mehr Lohn, bessere Bonuszahlungen und einen zusätzlichen freien Tag – und zwar am Tag der Gründung der Gewerkschaft vor fünf Jahren.

Aktuell hat die Gewerkschaft 30.000 Mitglieder.