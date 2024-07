Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Skandal um Höcke im Wartburgkreis

In der ersten These der AfD zur Landtagswahl in Thüringen heißt es: „Ein Land, in dem Wahlen auf Druck von oben rückgängig gemacht (werden …), ist nicht demokratisch.“¹ Ausgerechnet der Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, steht jetzt im Fokus der Kritik der Parteibasis, weil er auf „niederträchtige Art“ versucht hat, Wahlen durch Druck von oben rückgängig zu machen.

Von fh