We are women, we are strong

Die Tagesordnung war lang, die Sprachbarrieren hoch und für alle war es eine große Herausforderung. Die ZOOM-Konferenzen werden als eine gute, effektive Möglichkeit betrachtet, sich zu verständigen und als ein wichtiger Teil der Stärkung der Zusammenarbeit der Weltkoordinatorinnen.

Nach einer etwas passiven Phase einiger Kontinente haben alle Koordinatorinnen mit ihrer Anwesenheit und der Vorbereitung auf das Treffen die Fortsetzung der Vorbereitung der 4. WFK realisiert.

Aus ihren Berichten aus den Kontinenten und einzelnen Ländern wird deutlich, dass der Kampf der Frauen sich in den existenziellen Themen nicht unterscheidet. In allen Kontinenten sind die Krisen der herrschenden Systeme in ihren Auswirkungen präsent. Es sind die begonnene Umweltkatastrophe, die Ausplünderung der Natur durch die großen Unternehmen, der drohende atomare 3. Weltkrieg, Hochrüstung und Maximalprofite der Rüstungskonzerne. Überall wird dies besonders auf dem Rücken der Frauen und Familien abgewälzt. Die Europakoordinatorinnen berichteten von den Europawahlen.

Die Rechtsentwicklung und das Vordringen faschistischer Parteien in die Parlamente und Regierungen Europas sind aber keinesfalls ein europäisches Problem. Die Rechtsentwicklung und die damit verbundene faschistische Gefahr wird von den meisten Koordinatorinnen in ihrer Brisanz und den existenzbedrohenden Auswirkungen benannt. In allen Kontinenten befördern sie den zunehmenden Abbau von Sozialleistungen und die Verschlechterung der Lebensbedingungen in vielen Familien und die Abschaffung erkämpfter Frauenrechte und demokratischer Rechte und Freiheiten. Die Verschärfung des Vorgehens gegen Migrantinnen und Migranten und die Erhöhung des Armutsrisikos für die Bevölkerung kennzeichnen die soziale und politische Situation weltweit. Dr. Mariam Abu Dagga aus Palästina schildert in einer bedrückenden Beschreibung die Situation der Menschen in Gaza, den Völkermord durch die faschistische israelische Netanjahu-Regierung. Sie sagt: „Wir müssen gemeinsam gegen den Imperialismus eine internationale Front aufbauen. Faschismus entsteht heute im Imperialismus. Er gefährdet die Freiheit und das Leben“. ...

Hier gibt es den kompletten Bericht