Sie haben die Arbeit niedergelegt, nachdem sie erfahren hatten, dass das Werk für schwere Nutzfahrzeuge in Izmir verlagert werden soll. 200 Arbeiter sind dort beschäftigt.

Aktionen fanden nicht nur in dem Werk in Izmir statt, sondern auch in drei Fabriken des ZF-Konzerns in Gebze. Die Streikenden dort erklärten sich mit ihren Kollegen in Ismier solidarisch. Sie griffen die ZF-Geschäftsführung mit dem Slogan „ZF Arbeiter sind nicht allein!“ an.

Ungefähr zweitausend Metallarbeiter, die den Kampf in vier Fabriken der ZF-Gruppe geführt haben, fordern, dass die Unsicherheit so schnell wie möglich beseitigt wird. Die Arbeiter erklären, dass sie bis zum Ende in Einheit und Solidarität kämpfen werden, um ihre Arbeitsplätze, ihr Brot und ihre Zukunft zu schützen, und betonen, dass sie keine Entlassungen, Auflagen oder Abbau von Arbeiterrechten zulassen werden.