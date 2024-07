Anschlagsserie auf Landtagskandidaten der MLPD – Stoppt den faschistischen Terror

Erneut wurde auf einen Landtagskandidaten der MLPD ein faschistischer Anschlag verübt. Vermutlich in der Nacht von Freitag, den 12. Juli, auf Samstag wurden etliche Radmuttern des Autos von Andreas Eifler aus Truckenthal / Schalkau gelockert. Er verlieh sein Auto an einen Freund, welcher am Sonnabend während der Fahrt plötzlich ein ungewöhnliches Verhalten der Räder bemerkte und sofort das Auto abstellte. An allen vier Rädern waren die Radmuttern locker.

„Nachdem bereits mit demselben Tat-Muster am 17. Mai auf das Auto von Dieter und Petra Ilius in Gera und am 18. Juni auf das Auto von Ilka und Thomas May ein solcher Anschlag verübt wurde, muss man davon ausgehen, dass es sich um eine faschistische Anschlagserie auf unsere Landtagskandidaten handelt, die zum Ziel hat, unsere Leute einzuschüchtern und schwer zu verletzen und den Tod zumindest in Kauf zu nehmen“, so Tassilo Timm, Spitzenkandidat und Landesvorsitzender der MLPD Thüringen. Andreas Eifler kandidiert auf Platz 11 der Landesliste und als Direktkandidat im Wahlkreis Sonneberg I. Betroffen sind damit inzwischen fünf von dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten.

„Obwohl wir bei den Wahlausschüssen gegen die Zulassung der AfD zur Landtagswahl protestiert hatten, wurden ihre faschistischen Kandidatinnen und Kandidaten, wie Björn Höcke, problemlos zugelassen. Aktuell hängen wir in Thüringen tausendfach unser Haupt-Wahlplakat mit der Losung ‚Wer AfD wählt, wählt Faschismus!‘. Das ist waschechten Faschisten offenbar ein Dorn im Auge. In Erfurt ist auffällig, dass gerade dieses Plakat besonders oft beschädigt wird. Auf eines wurde gar ein Hakenkreuz gesprüht.

Diese Anschläge tragen eine faschistische Handschrift. Ob sie von Leuten der AfD oder aus ihrem Umfeld kommen, wissen wir natürlich nicht. Klar ist jedoch, dass sich Gewalttaten und faschistische Anschläge auf Andersdenkende und fortschrittliche Kräfte und aktuell auf Repräsentanten der Internationalistischen Liste / MLPD häufen und dass es notwendig ist, die Täter konsequent zu ermitteln und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern werden jetzt erst recht unseren Kampf gegen die faschistische Gefahr intensivieren“, so Tassilo Timm abschließend. Die MLPD wird in den kommenden Wochen auf den Plätzen vieler Städte Thüringens anzutreffen sein. Ihren Wahlkampfauftakt begeht sie am Sonnabend, dem 27. Juli, ab 13 Uhr, in Gera vor dem Kultur- und Kongresszentrum.