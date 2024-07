Attentat auf Trump wirft viele Fragen auf

Das FBI hat einen Thomas Crooks, 20 Jahre alt, aus der Nähe von Pittsburgh als Täter identifiziert. Er sei von Sicherheitskräften getötet worden, teilte der für den Schutz des Ex-Präsidenten zuständige Secret Service mit. Offenbar hatte der Mann auf seinem T-Shirt den Aufdruck eines Youtube-Kanals namens «Demolition Ranch». Der Kanal hat 11,6 Millionen Abonnenten und hat sich dem Waffenhandel und -gebrauch verschrieben. Donald Trump teilt ja diese Gesinnung. Ansonsten war der mutmaßliche Täter unauffällig, er arbeitete in einem Pflegeheim.

Crooks hat laut Angaben des FBI ein halbautomatisches Gewehr vom Typ AR-15 verwendet. Im Auto hätten sie zudem ein «verdächtiges Gerät» entdeckt. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um Bauteile für eine Bombe. Laut Angaben des FBI hat Crooks’ Vater die Tatwaffe legal erworben. Es sei noch unklar, ob Crooks die Waffe seines Vaters entwendet habe oder sie von ihm erhalten habe. Der Erwerb von Feuerwaffen, inklusive halbautomatischer Waffen und Sturmgewehre, ist in den USA relativ einfach. Das Gewehr wurde in den vergangenen Jahren in den USA immer wieder von Schützen benutzt, die bei sogenannten «mass shootings» zahlreiche Personen töteten.

Die ermittelnden Behörden erklären, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Über die Hintergründe ist bisher kaum etwas bekannt. Dem Wahlkampf von Trump scheint das Attentat zu nützen.