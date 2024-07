Auch auf dem Hof und in der Waschküche: Keinen Fußbreit den Faschisten

Und tatsächlich, knapp neben meinem Balkon, vor dem Balkon der Nachbarin, saßen sie in einer Runde: Die Nachbarin (nach eigenen Aussagen immer SPD), Bekannte von ihr, die ich auch flüchtig kenne und die eher nicht AfD sind, die AfD-Ratsfrau und noch zwei mir unbekannte Leute.

Ich geh auf den Balkon und wie so üblich von Nachbar zu Nachbar erzählte ich: „Ich komme gerade von der Essener Demo gegen den AfD-Parteitag, war klasse. Wir waren mehr als die und haben klargemacht: Keinen Fußbreit den Faschisten!“. Der eine Bekannte freundlich: „Na, dass sie sich so was noch zutrauen …“. Dann legte die AfD-Tante los: „Die ist von der Antifa, die uns an unserem Info-Stand immer angreifen.“ Und die mir unbekannte Frau daneben, offenbar mindestens Sympathisantin der AfD: „Ja, inzwischen kann man als Frau ja schon nicht mehr allein auf die Straße gehen“.

Da reichte es mir: „Hören sie mal, mir passt es nicht, wenn hier direkt vor meinem Balkon faschistische Sprüche und Hetze losgelassen werden, halten sie sich zurück“. Die Unbekannte: „Ich hab doch gar nichts gesagt“. Die AfD-Frau aggressiv zu mir: „Halten sie doch die Klappe“. Ich: „So hat hier auf dem Hof noch niemand mit mir geredet, mit dieser typischen AfD-Streitmethode bleiben Sie lieber hier weg“. Danach ignorierten sie mich, sagten nichts mehr. Die Nachbarin von Die Partei, die nicht alles hören konnte, hob die Faust und rief rüber: „Hoch die internationale Solidarität!“. Sehr schön. ...

