Computersysteme weltweit gestört

Grund ist vermutlich ein Problem bei der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike. Diese erklärt auf ihrer Kundendienst-Hotline, dass es im Zusammenhang mit einem Update des firmeneigenen Antivirenschutzes Falcon zu Abstürzen des Microsoft-Betriebssystems komme.

Das Problem hat weltweite Auswirkungen.

So funktionieren Computersysteme bei Fluggesellschaften, Banken, Medienorganisationen und Behörden in Australien, Neuseeland, den USA, Europa etc. nicht mehr störungsfrei. In Deutschland ist unter anderem der Hauptstadtflughafen BER in Berlin betroffen. Aufgrund der Schwere und der Auswirkungen der Störung hat die australische Regierung eine Krisensitzung einberufen.