Dokumentation "Wilde Wälder"

Ein Leser aus Thüringen schreibt: "Dieser Film ist meines Erachtens sehr wertvoll. Er zeigt am Beispel verschiedenster Wälder in Thüringen das System Wald in verschiedenen natürlichen Bewegungsformen und Wechsselbeziehungen auch zur wirtschaftlichen Waldnutzung und daraus folgend zu politischen Hintergründen. Auch eine beginnende Veränderung der Waldnutzung, die im Kapitalismus aber nie im Einklang Mensch und Natur verwirklicht werden kann. Spannend ist auch ein Einblick in den Kampf um die Denkweise in der Gesellschaft zur Waldbewirtschaftung oder Nicht-Bewirtschaftung. Auch wenn vielleicht dem ein oder anderen verschiedene Fachbegriffe nicht geläufig sind und es an der ein oder anderen Stelle zu anstrengend wird, die gezeigten Aufnahmen sind wirklich gut gelungen und entspannen den dampfenden Kopf."

https://www.youtube.com/watch?v=dZ-lLsB5urw