Die Wahlzeitung ist da! - Zehn Punkte für Thüringen

Zentraler Bestandteil der Wahlzeitung ist das Zehn-Punkte-Programm für Thüringen, das wir hier dokumentieren:

1. Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!

Björn Höcke ist ein Faschist – wir haben vor Gericht das Recht erstritten, ihn so zu nennen. Thüringen darf nicht noch einmal von Faschisten geführt werden! Als einzige Partei fordern wir das Verbot der AfD. Bis heute hat der Verfassungsschutz verhindert, dass die Netzwerke der Mörderbande NSU aufgeklärt werden. Schluss damit! Wehret den Anfängen!

2. Keine Waffen für Ukraine & Israel! Stoppt die Aufrüstung!

Biden, Scholz, Selenskyj, Netanjahu und Putin – sie sind allesamt imperialistische Kriegstreiber. Stoppt Putin und NATO! Stoppt den Völkermord in Gaza! Waffenstillstand – jetzt! Bundeswehr: Hände weg von unserer Jugend! Schluss mit der Weltkriegsvorbereitung!

3. Umweltschutz auf Kosten der Umweltzerstörer!

Nur noch einer von fünf Bäumen im Thüringer Wald ist gesund. Ein Symptom von vielen: Eine globale Umweltkatastrophe hat begonnen. Es sind dringende Sofortmaßnahmen nötig: Rettet den Thüringer Wald! Dezentrale Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien! Emissionsfreier öffentlicher Nahverkehr zum Nulltarif. Nein zur Flutung der Grube Springen durch K + S! Weg mit der CO2-Steuer! Stattdessen: Einführung einer Umweltsteuer, berechnet nach Umsatz / Vermögen und Anteil an der Umweltzerstörung für Konzerne und Superreiche!

4. Allseitiges und gemeinsames Bildungssystem von Kita bis zur Hochschule!

Nach der Wende wurde die Lebensleistung von Hunderttausenden mit Füßen getreten. Angleichung der Löhne und Gehälter in Ost und West – sofort! Im Schuljahr 2023 / 24 fiel jede zehnte Schulstunde aus; 700 Lehrerstellen sind unbesetzt. Ausbau der dualen Lehramtsstudienplätze, Qualifizierung von Seiteneinsteigern! Radikale Verbesserung des Personalschlüssels in Kitas! Gegen pauschale Stellen- und Sachmittelkürzungen an den Unis! Polytechnische Bildung ist der jetzigen überlegen. Wie wäre es damit: ein Schultag pro Woche Ausbildung in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und praktischer Lebensführung!

5. Für höhere Löhne, Renten und Sozialleistungen!

Kampf um höhere Löhne und Gehälter! Dafür brauchen wir starke Gewerkschaften. Erhöhung des Tariflohns und der Ausbildungsvergütung um 10 Prozent! Gesetzlicher Mindestlohn von 15 Euro! Mindestsicherung von aktuell 1150 Euro! Für gewerkschaftliche und selbständige Streiks! Für ein vollständiges, allseitiges und gesetzliches Streikrecht!

6. Kampf um jeden Ausbildungs- & Arbeitsplatz!

Immer mehr Stress für die einen – Jobvernichtung bei den anderen: Tausende Arbeitsplätze in der Autozulieferindustrie stehen auf der Abschussliste. Die Branche jammert über Fachkräftemangel, aber nur 4,7 Prozent ihrer Belegschaften sind Auszubildende. Wir Arbeiter müssen in die Offensive! Für Arbeitsplätze und Umweltschutz! Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Sie würde 10.000 Arbeitsplätze schaffen. 10 Prozent Ausbildungsquote in der Großindustrie!

7. Förderung des ländlichen Raums!

Das Leben in schönen ländlichen Gebieten ist oft beschwerlich: fehlende Infrastruktur, fast 90 offene Stellen in Hausarztpraxen, drohende Schließung von 150 Grundschulen und schlechte Anbindung an Bus und Bahn. Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung an die Städte, mindestens im Stundentakt! Keine Schul- und Kitaschließungen! Gewinnung von jungen Ärzten für die Hausarztversorgung und Zulassung geflüchteter Ärzte. Wohnortnahe, ggf. mobile Verwaltung und Infrastruktur. Förderung des Vereinslebens.

8. Für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik!

Die Rechten in der Regierung, die CDU und die AfD, erklären Flüchtlinge zum Sündenbock der Nation. Dem widersprechen wir energisch! Es ist menschenunwürdig, wie Flüchtlinge in Suhl untergebracht sind. Wir fordern: dezentrale Unterbringung in eigenen Wohnungen. Recht und Pflicht auf Sprachkurs. Weg mit den Arbeitsverboten für Flüchtlinge – Bei Neueinstellung von zwei Flüchtlingen auf 100 Beschäftigte in Industrie, Öffentlichem Dienst und Handwerk wären die meisten Flüchtlinge in Lohn und Arbeit. Angehörige der faschistischen Taliban oder des IS sollen keinen Anspruch haben: Asylrecht auf antifaschistischer Grundlage!

9. Arbeiter, kleine Selbstständige und Bauern Hand in Hand gegen die Monopole!

Die MLPD unterstützt Proteste der kleinen und mittleren Bauern. Großagrarier, Molkereien und der Großhandel diktieren die Preise, wälzen ihre Krisenlasten auf die kleinen Betriebe ab und fördern das Hofsterben. Erzeugerpreise rauf – Verbraucherpreise runter! Die Sozialversicherungsbeiträge müssen zu 100 Prozent von den Unternehmen übernommen werden, in Form einer umsatzbezogenen Sozialsteuer. Das entlastet die Kleinen und belastet die Großen.

10. Echter Sozialismus statt kapitalistischer Barbarei!

Die Menschheit hat etwas Besseres verdient als den Kapitalismus! Deshalb stellt die MLPD ihren Wahlkampf ins Zeichen des Kampfs um den echten Sozialismus. Der Antikommunismus ist Staatsreligion der BRD. Wie ein grauer Schleier legt er sich über den Traum von einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Gib Antikommunismus keine Chance! Die MLPD hat exakt ausgewertet, warum der Sozialismus in der DDR schon in den 1950er-Jahren verraten wurde. Erst im Sozialismus kann die Einheit von Mensch und Natur so weit wie möglich wiederhergestellt werden und die Reichtümer können allen zugutekommen!

