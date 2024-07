Eine Reaktion der „Bundeszentrale für Politische Bildung“ auf den „Katastrophenalarm“?

Der Untertitel des Buchs lautet: „Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten – und umgekehrt“. Was die Bundeszentrale nur bewogen hat, dieses im März 2023 erschienene Buch nachzudrucken und statt für vormals 19,99 Euro nun für 4,50 Euro zu verbreiten?

Zunächst warnt der Autor eindringlich, dass die Klimakatastrophe weit fortgeschritten ist und die Herrschenden nicht annähernd das tun, was dagegen getan werden müsste. Er spricht auch davon, dass, wenn wir wie bisher weiter leben, „würde sich die Welt über die nächsten Jahrhunderte aufheizen, bis menschliches Leben sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre“. Grundsätzlich richtig.

Ihn treibt vor allem die Sorge um, dass „auf steigende Brotpreise unweigerlich Brotrevolten“ folgen. Dazu verweist er auf den „Arabischen Frühling“. Süffisant berichtet er, wie die EU nur harmlose Verschärfungen bei den Abgasnormen für Autos durchsetzen wollte. Und Kanzlerin Merkel im Interesse der deutschen Autokonzerne persönlich bei der EU intervenierte und unverhohlen mit der Schließung von Fabriken in anderen EU-Ländern drohte (S. 135 bis 137). Eine spannende Fährte. Jetzt müsste er ja der Frage nachgehen, woran dies liegt. Aber: Fehlanzeige!

Dabei tut er oft so, als ob es ihm nur um die Sorge gehe, dass die AfD an Einfluss gewinnt. Um dann bei der klassischen antikommunistischen Hetze zu landen: „Der Freiheitskämpfer, der zum Unterdrücker wird, der Revolutionär, der sich an der Macht berauscht.“ (S. 127) Das sozialistische China zur Zeit Mao Zedongs wird als Ein-Mann-Diktatur diffamiert. (S. 138)