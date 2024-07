Fehler bei zwei Wahlkampfterminen

Das beliebte Waldfest im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal findet am Samstag, dem 3. August 2024, statt. Das steht richtig in der Aktivitätenkarte auf Seite 20 im Rote-Fahne-Magazin, aber leider falsch im Artikel zum Sommercamp auf Seite 34. Ein ärgerlicher und verwirrender Fehler. Also: Waldfest am 3. August, mit internationalem Fünfkampfturnier und einem Kinderfußballturnier, einer antifaschistischen Veranstaltung des Jugendverbands REBELL und dem Konzert "Antifa on stage" um 20 Uhr.

Im Kalender auf Rote Fahne News werden die Wahlkampf- und andere Termine laufend aktualisiert.