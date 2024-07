Flyer zur gemeinsamen Demo kann bestellt werden

Der Flyer (4-seitig, DIN A4) zur gemeinsamen Demonstration am 17. August 2024 in Eisenach kann ab sofort bestellt werden. Sie steht unter dem Motto: "Arbeiter und Erwerbslose gemeinsam gegen Faschismus und Sozialkahlschlag!".

Die Flyer kosten 15 Cent pro Stück. Mindestbestellmenge ist 50 Stück. Porto kommt noch hinzu. Die Flyer können auch ab Dienstag in Gelsenkirchen-Horst abgeholt werden.

Bitte bestellt zügig, möglichst bis Montagabend, damit wir den Versand aller Bestellungen an einem Tag konzentriert machen können.

Bestellungen mit Angabe der Postanschrift oder Information, dass abgeholt wird, bitte an: bundesweite_montagsdemo@gmx.de.

Wir möchten den Flyer breit in Thüringen einsetzen, auch in Städten, in denen es (noch) keine Montagsdemo oder Gruppe von Kumpel für AUF gibt.

Wir freuen uns auf Spenden zur Finanzierung dieser Ausgaben und natürlich insgesamt zur Finanzierung der Demonstration (u.a. Lautsprecheranlage, Bühne, Biertischgarnituren).

Bitte überweist die Kosten für die Flyer und Spenden an:

Koordinierungsgruppe Bundesweite Montagsdemo

IBAN: DE25 4205 0001 0130 0658 38

Verbreitet den Flyer auch im Internet. Gewinnt weitere Unterstützer und Teilnehmer!