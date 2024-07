Fragen und Antworten zum Sommercamp

Bis zum Schluss kämpfen wir um jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer, denn die Bedeutung ist gewachsen! Lest hier dazu die aktuellen Statements der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner und der Verbandsleitung des REBELL.

Wurde das Wochenprogramm mit dem neuen Motto „Rebellischer Urlaub im Thüringer Wald – kommt zum antifaschistischen Aktions- und Bildungscamp“ geändert?

Ja! Der Urlaubscharakter bleibt natürlich und wir freuen uns schon, euch alle kennenzulernen. Neu sind unter anderem die Workshops „Was ist Faschismus“ und die Vorbereitung einer antifaschistischen Veranstaltung auf dem Waldfest am 4.8. (mehr dazu im oben verlinkten Artikel). Das aktuelle Wochenprogramm findet ihr unter rebell.info.

Wann findet der Workshop mit Gabi Fechtner statt?

Am Freitag, 26. Juli, um 14.30 Uhr. Wir rufen alle Jugendlichen und erwachsenen Helfer auf, die zur zweiten Woche kommen: Kämpft darum, für dieses Highlight einen Tag früher zu kommen und dann gemeinsam mit uns nach Gera zur Auftaktkundgebung der Internationalistischen Liste / MLPD zu fahren! Wir organisieren den Empfang der Teilnehmer, auch der Kinder.

Was müssen wir bei der Anreise beachten?

Die Anreise am Samstag ist bis spätestens 12 Uhr. Achtet auf Sicherheitsstandards. Dazu gehört, dass die Autos fahrtüchtig sind. Bis dahin, besonders umsichtig zu sein und die Autos zu überprüfen. Medikamente von Kindern sollen bei der Anreise direkt an den Reiseleiter übergeben werden. Gesucht werden noch Fahrdienste über das Wochenende vom 26. bis 28. Juli! Die An- und Abreise in der zweiten Woche erfolgt über Gera – dazu brauchen wir genügend Autos und Fahrer. Wer selbst nicht mitkommen kann, kann auch so einen Beitrag zum Camp leisten!

Wie wird das Wetter!?

Gute Neuigkeiten: Der Wetterbericht sieht ganz gut aus! Es soll sonnig und warm werden, aber auch mit Regen und Gewittern zwischendurch. In der Nacht kann es kalt werden. Achtet bitte darauf, dass eure Zelte dicht sind. Wir kontrollieren, ob die Zelte gut abgespannt sind. Bringt dazu feste Heringe mit.

Wie wird das Sommercamp finanziert?

Ob eine gemischte Tüte beim Kiosk, ein Ausflug oder die Bühne für das Konzert, all das kostet Geld. Unser Sommercamp ist selbstorganisiert und selbstfinanziert. Darum und durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer ist es möglich, den Urlaub recht kostengünstig zu ermöglichen. Trotzdem kann sich das nicht jeder leisten. Deshalb gibt es an vielen Orten Sparklubs und Finanzaktionen von REBELL und ROTFÜCHSEN. Im Teilnehmerbeitrag enthalten ist die Verpflegung, Übernachtung, ein Ausflug und den ganzen Tag Obst und Wasser. Mit Snacks vom Camp-Kiosk und abends einem Crêpe bei einer Spendenaktion kann man sich schon von 1,50 Euro bis 5 Euro einen schönen Tag machen. Den Besuch der Gedenkstätte des KZ Buchenwald können wir vom Camp nicht im Gesamten tragen. Er kostet deshalb 10 Euro pro Person. Auch diese Bildungsaktion ist es wert, dass die REBELL-Gruppen im Kollektiv um die Finanzierung kämpfen, damit für jeden ermöglicht wird.

Wie können wir euch erreichen?

Bis zum heutigen 18. Juli ist der REBELL in der Geschäftsstelle über 0209 9552448 erreichbar. Ab dem 19. Juli ist die Campleitung unter folgender Nummer erreichbar: 0367 6684760. Auf rebell.info und Instagram veröffentlichen wir laufend einen Einblick ins Camp.