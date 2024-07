Tutsakların Sesi Platformu - TSP - Plattform für die Stimme der Häftlinge

16.07.2024

Gerechtigkeit für Suruç, Gerechtigkeit für alle! Freiheit für die Suruç-Kobane-Gefangenen!

Nach der Niederlage des IS, trotz aller Unterstützung durch den faschistischen türkischen Staat, wurden am 20. Juli 2015 Hunderte von jungen Menschen bei einer Versammlung in Suruç im Rahmen der SGDF-Kampagne „Wir haben Kobane gemeinsam geschützt und gemeinsam werden wir es wieder aufbauen“ durch ein Massaker, welches in Zusammenarbeit von IS und dem Staat verübt wurde, getötet und verletzt. Die Verantwortlichen wurden, wie bei anderen Massakern auch, vor Strafverfolgung geschützt, während die bei dem Massaker Verwundeten, ihre Familien und andere Unterstützer von Kobane vor Gericht gestellt und verhaftet wurden.

Wir gedenken mit großem Respekt der 33 Menschen, die bei dem Massaker von Suruç ihr Leben verloren haben. Ihre Träume sind unsere Träume und ihr Andenken ist Teil unseres Kampfes. Bei dem Massaker von Suruç wurden mehr als 100 junge Menschen verletzt, von denen eine Reihe bleibende, lebensverändernde Verletzungen erlitten haben, aber dennoch in ihrem Kampf standhaft geblieben sind.

Das Ziel dieses brutalen Massakers gegen die sozialistische Jugend, die den Gezi-Widerstand mit dem Kobanê-Widerstand vereinen und die Rojava-Revolution würdigen wollte, war es, die Brücke zwischen den Völkern und de Widerstand zu zerstören. Es war die Rache an denjenigen, die den Kobanê-Widerstand und die und die Rojava-Revolution in alle Ecken der Türkei getragen haben.

Aber sie haben sich erneut geirrt. So wie Kobanê aus seiner Asche wieder auferstanden ist, hat die sozialistische Jugend ihre Wunden schnell geheilt und setzt ihren Kampf fort, um die Kolonialisten, die Besatzer und den Faschismus zur Rechenschaft zu ziehen. Mit der Parole „Gerechtigkeit für Suruç, Gerechtigkeit für alle“ und mit einem vereinten Kampf fordern sie Rechenschaftspflicht für alle Massaker.

Der faschistische türkische Staat, der die Befreiung von Kobanê nicht hinnehmen konnte, setzte die Angriffe und Verhaftungen gegen die Verwundeten von Suruç, ihre Familien und diejenigen, die sich nach dem Massaker von Suruç dem Widerstand in Kobanê anschlossen, fort. Dutzende von Verwundeten aus Suruç wurden wiederholt festgenommen und verhaftet. Efe Çatalbaş, einer der Verwundeten von Suruç, und Besra Erol, die Mutter von Evrim Deniz Erol, der in Suruç den Märtyrertod starb, sind seit Jahren inhaftiert.

Die ehemaligen HDP-Vorsitzenden Figen Yüksekdağ und Selahattin Demirtaş sowie die Politiker Alp Altınörs, Ali Ürküt, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeynep Ölbeci, die am 4. November 2016 verhaftet wurden, weil sie sich der Rojava-Revolution und dem Kobanê-Widerstand verpflichtet haben und im Strafprozess wegen der „Kobanê-Verschwörung“ zu zig Jahren Haft verurteilt wurden, sind immer noch inhaftiert.

Als TSP rufen wir alle antifaschistischen, demokratischen und fortschrittlichen Teile Europas auf, den Kampf am Jahrestag des Anschlags für „Gerechtigkeit für Suruç, Gerechtigkeit für alle“ zu verstärken und die internationale Solidarität gegen den Faschismus zu verstärken, indem sie Briefe und Karten an die Suruç-Kobanê-Gefangenen schicken.

Adressen der Häftlinge:

Efe Çatalbaş: Afyon 1 No'lu T Tipi Cezaevi – Afyon, Türkiye

Besra Erol: Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi – Elazığ, Türkiye

Figen Yüksekdağ: Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi A3-15 – Kocaeli, Türkiye

Selahattin Demirtaş: Edirne F Tipi Cezaevi B1-38 – Edirne, Türkiye

Pervin Oduncu: Sincan Kadın Cezaevi C-1 – Ankara, Türkiye

Ali Ürküt, Nazmi Gür: Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi B2-3-56 – Ankara, Türkiye

Alp Altınörs, Günay Kubilay: Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi B2-5-64 – Ankara, Türkiye

Plattform für die Stimme der Gefangenen (TSP)