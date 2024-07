Israelischer Angriff auf das Geflüchteten-Camp Al-Mawasi

Dieser Tage werden in Thüringen 20.000 Plakate der MLPD aufgehängt. Eine ganz schöne Menge für das kleine Flächenland! Doch wie finanzieren? Eine gute Idee entstand in einer Wohngebietsgruppe in Nordrhein-Westfalen: Wir wollen uns ein Original-Plakat "Wer AFD wählt, wählt Faschismus!" zur Hand nehmen und damit durch die migrantisch geprägte Einkaufsstraße in unserem Stadtteil ziehen, wobei auch alle Geschäftsleute angesprochen werden sollen. "Wer unterstützt, dass dieses Plakat in Thüringen gegen die AFD aufgehängt wird? 2 antifaschistische Euro pro Plakat - jetzt spenden!" Wir sind gespannt auf die Resultate.