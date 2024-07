Machen wir dieses Sommercamp jetzt erst recht zu einem vollen Erfolg!

Wenn Faschisten meinen, wir lassen uns einschüchtern, haben sie die Rechnung ohne uns gemacht! Im Gegenteil, REBELL und MLPD rufen alle antifaschistischen Jugendlichen aus ganz Deutschland und erwachsene Unterstützer dazu auf, sich jetzt erst recht und auch noch kurzfristig zu entscheiden: Kommt zum Camp! Gemeinsam verwirklichen wir ein tolles antifaschistisches Programm und einen rebellischen Urlaub, tragen dazu bei, gegen die AfD - gerade in Thüringen - eine Bresche zu schlagen und schützen alle Kinder und Jugendlichen auf dem Camp!

Es ist Ehrensache, dass solche feigen Anschläge nicht unbeantwortet bleiben. Die Faschisten fühlen sich durch Wahlerfolge der AfD bestärkt - und weil ihnen die Regierung freie Hand lässt. Genau deshalb gehen wir mitten rein in diese Auseinandersetzung. Da wird jeder und jede gebraucht.

Das Programm unseres Sommercamps passt dazu hervorragend: in einem Workshop lernen wir, was Faschismus überhaupt ist und wie er heute auftritt. Wir erarbeiten Argumente gegen die Demagogie der AfD. Wir trainieren die Auseinandersetzung bei Einsätzen in der Region und führen zahlreiche Gespräche. Beim Liederabend oder Campkino lernen wir antifaschistische Lieder und Filme kennen. Es gibt tägliches Kampfsport-Training. In der zweiten Campwoche besuchen wir die KZ-Gedenkstätte in Buchenwald. Unser ganzes Camp verwirklicht internationale Solidarität und Zusammenhalt. Lernt die mutigen Kandidatinnen und Kandidaten der MLPD kennen.

Ihr wollt aktiv werden gegen die Faschisten und die Rechtsentwicklung? Ihr wollt verstehen, was der Faschismus überhaupt ist und warum wir heute wieder eine faschistische Gefahr in Deutschland haben? Fehlen euch manchmal Argumente gegen die AfD und ihr wollt besser überzeugen? Ihr wollt rebellische Jugendliche aus aller Welt kennenlernen, internationale Solidarität erleben und euch austauschen? Dann seid ihr bei uns genau richtig!

Die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner wendet sich mit einem aktuellen Statement an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Unterstützerinnen und Unterstützer des Sommercamps von REBELL und Rotfüchsen:

Los gehts am Samstag, 20. Juli in Truckenthal. Anreise ist bis 12 Uhr im Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, Schalkau. Die Kosten für die erste Woche betragen 193 Euro. Die zweite Woche - beginnend am 27. Juli mit dem Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD in Gera - kostet 220 Euro. Anmeldungen beim Jugendverband REBELL unter geschaeftsstelle@rebell.info.