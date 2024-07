Demonstration vor Prozess gegen Grundstücksbetrüger

Ein Leser schreibt an Rote Fahne News: „‘Wie willst du leben? In Blut und Trümmern - oder in Freiheit?‘, so die herausfordernde Frage eines Viertklässlers an seinen Mitschüler, der die Hakenkreuzschmierereien auf den Toiletten zunächst als 'nicht so schlimm' abtun wollte. Zur Nachahmung im Gespräch mit dem einen oder anderen Kollegen ist das einen Versuch wert… ."