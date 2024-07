Klaus von Dohnanyi unterstützt Wagenknecht – wofür steht er?

Dohnanyi gehört zu dem Teil der herrschenden Klasse, die für eine Verständigung mit Russland und für einen eigenständigen europäischen imperialistischen Block eintreten. In diesem Sinne hat er auch sein Buch „Nationale Interessen“¹ geschrieben, mit dem er sich gegen die Weltkriegsvorbereitung der NATO gegen Russland und China stellt.

Er wendet sich dagegen, „die Verfolgung ‚nationaler Interessen‘ in Europa vorschnell als ‚Nationalismus‘ zu diskreditieren“.³ Und er wirbt für Verständnis, dass bürgerliche Politiker „vor einer allzu liberalen Migrationspolitik“ warnen.³

Ganz ähnlich positioniert sich übrigens Oskar Lafontaine in seinem Buch „Ami, It’s time to go home – Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas“. Er wirbt für eine „selbständige europäische Verteidigungspolitik“⁴, weil es den USA nur darum gehe, einzige Weltmacht zu bleiben.

Die Werbung für Wagenknecht in den bürgerlichen Medien und die Unterstützung durch Verfechter einer nationalen und europäischen imperialistischen Strategie sollte allen die Augen öffnen, die das BSW noch für links halten.