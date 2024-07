MLPD Augsburg: Solidarität mit der Ganzen Bäckerei

Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind solidarisch mit euch gegen die willkürliche Razzia in der Ganzen Bäckerei und unterzeichnen auch die Solidaritätserklärung. (Mehr dazu hier.) Im Rahmen des Rechtsrucks mehren sich Angriffe auf linke und revolutionäre Kräfte und ihre Unterdrückung nimmt zu.

So wurden in Thüringen bei mehreren Kandidaten der MLPD zur Landtagswahl bei feigen Anschlägen Radmuttern an Autoreifen gelöst. Nur durch die rechtzeitige Entdeckung konnte die Unversehrtheit der Kandidaten gewahrt werden.

Mit der Razzia und Verwüstungen in der Ganzen Bäckerei soll Kriminalisierung und Einschüchterung revolutionärer Kräfte verbreitet werden und die Isolierung linker Positionen unter den Massen bewirkt werden. Doch die breite Solidarität zeigt, dass sie das Gegenteil erreichen und das ist gut und wichtig.

Schließen wir uns im Kampf gegen Repression und die faschistische Gefahr weiter zusammen.

Mit solidarischen Grüßen.