An der Grenze Türkei/Rojava

Neun Jahre Suruç-Massaker: Kein Vergeben - Kein Vergessen

Am 20. Juli 2015 fand in Suruç (kurdisch Pirsûs) an der Grenze Türkei-Rojava (Syrien) ein Anschlag der islamistisch verbrämten faschistischen Bande des IS statt, bei dem 33 überwiegend junge Antifaschistinnen, Antifaschisten und Revolutionäre ermordet und über hundert zum Teil schwer verletzt wurden.

Korrespondenz