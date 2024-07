Oberstudiensrätin wirft Handtuch

Mit Entsetzen las ich einen Artikel aus dem Stadtspiegel Bochum vom 6. Juli 2024. Eine hochqualifizierte Oberstudienrätin quittierte den Dienst an einem Gymnasium in Mettmann, dem Heinrich-Heine-Gymnasium. Neben überfüllten Klassen, deren Schülerinnen und Schüler bunt zusammengemischt sind - Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen, Hochbegabte und zu fördernde Schüler - lässt die Ausstattung dieser Schule zu wünschen übrig.

Marode Schulmöbel und veraltete Computer bestimmen das Bild. Anja D. aus Mülheim nennt ein Beispiel: Mittwochs hat sie einen Englischkurs geleitet, wo drei Schuljahrgänge unterrichtet wurden. Wie soll da noch eine individuelle Förderung gelingen? Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind durch die unzureichende Personaldecke und die schlechte Ausstattung der Schule ständigem Stress ausgesetzt - auch das Lehrpersonal!

Die Kündigung dieser Oberstudienrätin aus dem Schuldienst ist ein Armutszeugnis für die Bildungspolitik der Bundesregierung. Kein Wunder, dass keine Gelder für die Bildung der Jugend bereitstehen, werden doch Milliarden für die Rüstung verschleudert! Gleichzeitig jammern viele Unternehmen über Fachkräftemangel. Woher sollen denn diese Kräfte kommen, wenn das kastastrophal vernachlässigte Schulsystem nicht einmal Grundlagen für eine qualifizierte Ausbildung schafft?

Selbstverständlich ist auch die Profitpolitik der Konzerne bzw. vieler Unternehmen daran schuld, indem Ausbildungsplätze abgebaut werden! Auch sind überspitzte schulische Anforderungen an die Voraussetzungen für den Ausbildungsplatz Ursache für mangelnde Bewerber. Eltern und Lehrer, kämpft gemeinsam für kleinere Klassen, mehr Lehrpersonal und zweckmäßig ausgestattete Schulen!

Eine Gelegenheit dazu ist eine bundesweite Demonstration am 17. August in Eisenach, wo es schwerpunktmäßig um den Kampf gegen die faschistische Gefahr geht. Die Bundesweite Montagsdemo hat ihren Ursprung im Protest gegen die damaligen Hartz-Gesetze und greift auch andere Schwerpunkte wie z.B. den Bildungsnotstand an.

Näheres unter www.bundesweite-montagsdemo.de