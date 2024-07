Perspektive liegt in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt

Über die völkerrechtswidrige Besetzung ihrer Gebiete und ständigen Angriffe auf die DAANES schweigen sowohl der deutsche Imperialismus als auch die europäischen imperialistischen Länder.

Die demokratische Revolution in Rojava begann in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2012, als die Bevölkerung von Kobanê gemeinsam mit den Volksverteidigungseinheiten das syrische Regime aus der Stadt vertrieb und die Kontrolle übernahm.

Nach der erfolgreichen demokratischen Revolution wurden auf dem Weg der Befreiung der Frau wichtige Schritte erkämpft. Frauen sind auf politischer und sozialer Ebene aktiv und in der militärischen Selbstverteidigung YPJ. Das Verbot der kurdischen Sprache wurde aufgehoben. Es gibt ein uneingeschränktes Asylrecht.

Nach der Befreiung Kobanês 2015 und der systematischen Befreiung Efrins, Kobanês und Cizires vom faschistischen IS beteiligten sich Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde der MLPD an den Brigaden der revolutionären Weltorganisation ICOR¹ zum Bau eines Gesundheitszentrums in Kobanê, das heute eine Geburtsklinik ist. Sie wurde in einem halben Jahr von 177 Menschen aus zehn Ländern mit der Selbstverwaltung von Kobanê errichtet. Das war für jeden Beteiligten und jede Beteiligte ein unvergesslicher proletarischer Internationalismus.

Diese Erfolge der Demokratischen Föderation Nordostsyriens können nur dauerhaft gesichert werden, wenn die demokratische Revolution zu einer sozialistischen Revolution in ganz Syrien, zu einer Diktatur des Proletariats in Zusammenarbeit der weltweiten Arbeiter- und revolutionären Bewegung weitergeführt wird. Der syrische Staat kann gegenwärtig seine Herrschaft über Rojava nicht ausüben, wird aber von diesem Ziel nie abrücken, solange er besteht. Ebenso ist Rojava allen Imperialisten ein Stachel im Fleisch, gerade angesichts der aktuellen Weltkriegsvorbereitung.



Der Dokumentarfilm "Den Sieg sichern" zeigt eindrucksvoll den Einsatz der ICOR-Brigaden.