Proteste gegen Präsident William Ruto gehen weiter

Am Dienstag fanden landesweit Proteste und Demonstrationen statt, auf denen der Rücktritt des Präsidenten gefordert wurde (Rote Fahne News berichtete mehrfach). Neben dem Rücktritt der Regierung fordern die Demonstranten, mit der Korruption aufzuräumen und eine andere Regierungspolitik. In Kitengela, einer Stadt am südlichen Stadtrand der Hauptstadt Nairobi, schoss die Polizei wiederholt in die Richtung der Demonstranten. Ein Demonstrant soll erschossen worden sein. Insgesamt wurden bei den seit Wochen dauernden Protesten über 50 Menschen getötet. Am Mittwoch wurden Demonstrationen in der Hauptstadt Nairobi und Umgebung bis auf weiteres verboten mit der Begründung, die Demonstrationen hätten keine Führung.