R.P.S. Lanrue verstorben

In verschiedenen Schulen in Großbritannien protestiert das Lehrpersonal mit Unterstützung der Eltern für bessere Arbeitsbedingungen und gegen willkürliche Regelungen. Seit Dienstag letzter Woche streikt das Personal von Akademieschulen in East und West Sussex für bessere Finanzierung durch den Schulträger „University of Brighton Academies Trust“. „Wir können keinen weiteren Stellenabbau und keine Erhöhung der Arbeitsbelastung akzeptieren“, so ein Lehrer.