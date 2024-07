RB-Fans gegen Faschismus

Kurzfristig wurde das Spiel diese Woche abgesagt. Die RB-Vereinsführung nennt organisatorische Gründe. Aber es hat in der Leipziger Fan-Szene auch ordentlich gekracht. In einer Online-Petition wurde die Absage des Testspiels gefordert. Grund: Die Lazio-Fanszene ist europaweit für den starken Einfluss faschistischer und rassistischer Kräfte bekannt.

"Unser Vereinsmotto 'UnserBallIstBunt' erklärt klar unsere Position gegen Rassismus und für Vielfalt", schreiben die RB-Fans in ihrer Petition. Ruth Dureghello, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Roms, veröffentlichte 2023 das Foto eines Lazio-"Fans" der in der Kurve unbehelligt ein Trikot mit dem Spielernamen "Hitlerson" und der Nummer 88 trug. Die gesamte Kurve habe sich an antisemitischen Schmähgesängen beteiligt - nichts sei geschehen.