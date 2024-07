Thomas Müntzer, der Mann mit dem Hammer

"Die Herren machen das selber, daß ihnen der arme Mann feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht weg tun, wie kann es in der Lage gut werden?" (Der Bauernkrieg, Friedrich Engels, Dietz Verlag Berlin 1970, S. 61)

"Wenn die Fürsten die Gottlosen nicht vertilgen, so werde Gott ihnen das Schwert nehmen, denn die ganze Gemeinde habe die Gewalt des Schwerts. Die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei seien Fürsten und Herren; sie nehmen alle Kreaturen zum Eigentum, die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden. Und dann predigen sie gar noch den Armen das Gebot: Du sollst nicht stehlen, sie selber aber nehmen, wo sie's finden, schinden und schaben den Bauer und den Handwerker; wo aber dieser am Allergeringsten sich vergreife, so müsse er hängen, und zu dem allen sagt dann Doktor Lügner (gemeint ist Luther, d. Verf.): Amen." (Ebenda S.61)

Am 15. Mai 1525 kommt es in Thüringen vor den Toren von Bad Frankenhausen zu einer entscheidenden Schlacht im Bauernkrieg. Die Landsknechte der Fürsten richten ein Massaker unter den Bauern an. 6000 Menschen, Männer und Frauen, werden abgeschlachtet. Auch Thomas Münzer fällt den Fürsten in die Hände, wird gefoltert, aber er bleibt standhaft, widerruft nicht. Am 27. Mai 1525 wird er bei Mühlhausen enthauptet. Zuvor schreibt er, am 17. Mai, an die Mühlhäuser in einem Brief: "Der Augenblick, da der Sieg schon Nahe schien, mag vertan sein, nicht aber die Sache." (Thomas Münzer, Geist und Faust, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1989, S. 194)

Geschlagen zogen sie nach Haus, wir "Enkel" fechtens besser aus!