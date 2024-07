Türkei: Marxistischer Politiker Alp Altinörs zu 22,5 Jahren Haft verurteilt

Das unter unmittelbarer Regie des türkischen Diktators Recep Tayyip Erdoğan stattfindende Kobanê-Verfahren gehört zu den größten politischen Schauprozessen in der Geschichte der Türkei.

In dem politischen Massenprozess gegen den Vorstand der linken und prokurdischen HDP und gegen weitere Angeklagte ging es um die Proteste in den kurdischen Gebieten der Türkei im Oktober 2014 gegen den Angriff der islamistisch verbrämten faschistischen Terrormilizen "Islamischer Staat" auf Kobanê im selbstverwalteten Gebiet von Rojava in Syrien und deren teils offene Unterstützung durch das türkische Erdoğan-Regime.

Alp Altinörs, einer der profiliertesten Repräsentanten des marxistischen Flügels der HDP, und Zeynep Karaman, Repräsentantin der kurdischen Frauenbewegung, erhielten mit 22,5 Jahren Haft die dritthöchste Strafe.

18 Jahre erhielt er wegen angeblicher „Zerstörung der Einheit des Staates“ und weitere viereinhalb Jahre wegen angeblicher „Provokation zur Begehung einer Straftat“. Er bleibt weiter in U-Haft. Gegen die Urteile wurde Rechtsmittel eingelegt.

Alp Altinörs ist mit unserer Kanzlei aus verschiedenen Gründen eng verbunden. Zu ihm besteht enger Kontakt. Er und seine Freundinnen und Freunde haben sich an uns gewandt, damit mit ihm und natürlich allen anderen Verurteilten die Solidarität organisiert werden kann.