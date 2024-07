Tarifrunde

Unikliniken Baden-Württemberg: Verhandlungsergebnis erzielt – jetzt sind die Mitglieder gefragt

Die Tarifrunde betrifft rund 30 000 nichtärztliche Beschäftigte in vier Unikliniken in Baden-Württemberg. Drei Tage dauerte der längste von drei Warnstreiks, an denen sich viele beteiligten. Damit protestierten die Kolleginnen und Kollegen gegen zu wenig Personal und Geld, massenhaft Überstunden, Dauerstress und schlechte Ausbildungsbedingungen.

Korrespondenz aus Tübingen/gp