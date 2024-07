Verlag Neuer Weg begrüßt das Verbot des faschistischen „Compact"-Verlags

Ihr und dem investigativen Magazin „Correctiv" ist es auch zu verdanken, dass das „Compact"-Magazin schon im Februar aus dem Sortiment hunderter Bahnhofsbuchhandlungen bundesweit entfernt wurde. Der Verlag Neuer Weg protestiert schon seit Jahren gegen das Auftreten von faschistoiden und faschistischen Verlagen, wie „Jungeuropa" und „Junge Freiheit" auf der Frankfurter und Leipziger Buchmesse.

Gleichzeitig treten wir für eine wirkliche Meinungsfreiheit auf antifaschistischer Grundlage ein. Wir kritisieren, dass das Bundesinnenministerium in seiner Verbotsbegründung teilweise sehr schwammige Formulierungen wie „Widerstands- und Revolutionsrethorik" und „gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet" verwendet. Diese Begründung könnte auch gegen linke und revolutionäre Verlage angewendet werden. So wurde der Mezopotamien-Verlag für seinen positiven Bezug auf den kurdischen Befreiungskampf 2019 verboten. Dringender denn je brauchen wir jedoch Bücher zum „Weltverändern". Daher ist der Verlag Neuer Weg auch stolz darauf eine breite Palette an antifaschistischer und revolutionärer Literatur in seinem Programm zu haben.

Wir fordern:

Verbot der AfD! Verbot aller weiteren faschistischen Organisationen und Verlage und ihrer Propaganda!