Wähler- und Wahlkämpferinitiative "Tassilo Timm" in Erfurt gegründet

Eine kurdische Aktivistin berichtete, dass der türkische Faschismus durch Erdogan nicht sofort vom ersten Tag gegen fortschrittliche Aktivisten vorging, sondern Stück für Stück. Eine Schwäche des Vortrags war noch, dass er zu wenig auf die soziale Demagogie der Faschisten damals wie heute einging.

Einstimmig wurden ein vierköpfiger Vorstand und ein Kassierer gewählt. Über den Namen der Initiative gab es noch eine Diskussion. So traf der erst vorgeschlagene Begriff "Wahlkämpferinitiative" auf Widerspruch, weil er Leute ausschließen würde, die nicht gleich einen aktiven Straßenwahlkampf mitmachen wollen. Das wurde kritisiert, weil jede Unterstützung im Wahlkampf gleich viel Wert ist: ein Kuchen für das Treffen mitbringen, einfach kommen und mitdiskutieren, zehn Wahlzeitungen mitnehmen und seinen Nachbarn geben, ebenso wie die Beteiligung am Infostand. Jeder kann und soll auf seine Weise aktiver Wahlkämpfer werden und nicht "nur" Wähler.

Um alle mitzunehmen, wurde trotzdem zunächst der Begriff "Wähler- und Wahlkämpferinitiative" gewählt. Sie bezieht sich auf den Erfurter Direktkandidaten Tassilo Timm.

Einigkeit bestand darin, dass sie ein Anlaufpunkt für alle werden muss, die gegen die faschistische Gefahr aktiv werden wollen. So soll es zu jedem Treffen ein Thema geben, welches in Auseinandersetzung zu den Faschisten steht nach dem Muster: "Was sagt der Kandidat zum Thema XXX und was sagt die AfD?". Folgende Themen wurden sich bereits gewünscht: Verkehrspolitik in Erfurt, Familienpolitik, Umweltpolitik.

Dank der liebevoll hergerichteten Verpflegung kamen direkt auch die ersten Spenden für den fulminanten Wahlkampf zusammen.

Als ersten Höhepunkt wollen alle gemeinsam am 27. Juli zum Wahlkampfauftakt nach Gera fahren.