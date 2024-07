Aktuelle Pressemitteilung

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim MLPD-Wahlkampfauftakt in Gera

Die MLPD hielt am gestrigen Samstag, dem 27. Juli, ihren Auftakt für die Landtagswahl-Kampagne in Thüringen in Gera mit insgesamt etwa 600 Menschen ab.

Von der Landesleitung Thüringen der MLPD