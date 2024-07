Gera: Aktuelle Information zum morgigen Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste/MLPD

Diese Information bezieht sich auf die heute erschienene aktuelle Erklärung der MLPD auf Rote Fahne News.

Die MLPD tut alles in ihren Kräften stehende, damit die faschistische Veranstaltung am 27. Juli in Gera, getarnt als Sommerfest, verboten wird.

Sie hat sich dazu an die Landespolizeibehörde, an das Innenministerium Thüringen und an Nancy Faeser und das Bundesinnenministerium gewandt.

Außerdem wurde Kontakt aufgenommen zum Oberbürgermeister der Stadt Gera, von dem noch eine Antwort aussteht.

Wir setzen auch auf den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow. Auf einem seiner Plakate zu den Landtagswahlen in Thüringen ruft er zu Anstand und Haltung auf. Genau das ist hier gefragt. Wir haben eine Telefonnummer der Staatskanzlei Thüringen bekommen und hoffen, dass wir direkt mit Bodo Ramelow sprechen können.