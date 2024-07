Bürgerliche Parteien einschließlich der AfD und viele Medien überbieten sich gegenseitig in ihren reaktionären bis hin zu faschistischen Aussagen über geflüchtete Menschen und Flüchtlingspolitik. Für die persönlichen Schicksale der Menschen interessieren sie sich in keiner Weise. Erst letzte Woche veröffentlichte die angeblich „linksalternative“ taz einen Artikel mit der Überschrift „Schluss mit Fluchtnostalgie“.Was soll das sein, "Fluchtnostalgie"? Solidarität und eine fortschrittliche Willkommenskultur sind keine "Nostalgie"!

2023 gab es auf der gesamten Welt 37,6 Millionen Flüchtlinge. Man darf nicht vergessen, dass hinter dieser Zahlen Menschen stehen, jeder mit einer eigenen Vergangenheit, eigenen Erfahrungen, ganz eigenen Träumen, Erwartungen und Hoffnungen.

In diesem Zusammenhang empfahl uns vor kurzem ein Kunde das Buch "Am Abgrund der Menschlichkeit – Begegnungen mit Menschen auf der Flucht" von Gerhard Trabert.

In dem Vorwort heißt es: „Die überwiegende Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlassen, tun dies nicht, weil sie in Europa das Paradies erwarten, sondern weil in ihrer Heimat die Hölle herrscht. Sie flüchten vor Krieg und Bürgerkrieg, sie flüchten vor Umweltkatastrophen.“

Unser Kunde schreibt dazu: „Gerhard Trabert ist Arzt und Professor für Sozialmedizin und nimmt den Leser mit auf seine zahlreichen Einsätze in Krisen- und Kriegsgebiete, lässt sie teilnehmen an vielen Begegnungen mit Menschen auf der Flucht, in Afghanistan, Lesbos/Griechenland, Rojava/Nordsyrien, Libanon, Bosnien etc. Er konfrontiert uns mit dem Abgrund an Gewalt und Zerstörung, Unmenschlichkeit, Rassismus und der Heuchelei der Mächtigen. Sein Denken und Handeln ist von einer tiefen Humanität geprägt und der Verantwortung für unsere Welt.“

Trabert, Am Abgrund der Menschlichkeit – Begegnungen mit Menschen auf der Flucht

ISBN: 9783863343088

256 Seiten

20 Euro

Zu bestellen unter

www.people-to.people.de

bestellungen@people-to-people.de

Tel.: 0201 25915

oder erhältlich im Ladengeschäft People to People

Hauptstraße 40

45879 Gelsenkirchen