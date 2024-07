Bengalische Community protestiert vor dem Bundeskanzleramt

S., ein Student der Politologie aus Potsda, ist ganz klar in seiner Analyse der der friedlichen Proteste von Studenten in Dhaka/Bangladesch: „Unsere Premierministerin Hasina ist eine Killerin und Faschistin. 300 friedlich demonstrierende Studenten wurden mit gezielten Kopfschüssen getötet, auch unbeteiligte Arbeiter auf der Straße wurden getötet. Krankenwagen wurden nicht durchgelassen. Seit 15 Jahren regiert sie das Land ohne Wahlen. Es herrschen Diktatur und Korruption. Mit dem Gesetz (gegen das die Studenten

friedlich demonstrierten) will sie ihre eigenen Leute absichern mit öffentlichen Posten und damit ihre eigene Macht.“

Die deutsche Bundesregierung ist aufgefordert, die Beziehungen abzubrechen zur faschistischen Regierung in Bangladesch.

Wie geht es weiter? Der Mut und die Entschlossenheit der Studenten werden nicht ausreichen, um die politischen Verhältnisse in Bangladesch zu ändern. Aber 60% der 160 Millionen sind Tagelöhner und müssen jeden Tag arbeiten, um ihre Familien durchzubringen ...