Brandgefährlich! Kriegsgefahr im Nahen Osten verschärft sich massiv

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte umgehend: „Die Hisbollah wird einen hohen Preis dafür bezahlen, einen Preis, den sie bislang noch nicht bezahlt hat“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Das ist nahezu wortgleich die gleiche Drohung, die Netanjahu vor einer Woche ausgestoßen hat: "Zwei­felt nicht an Is­ra­els Ent­schlos­sen­heit, sich an je­der Front zu ver­tei­di­gen. Al­le, die uns scha­den wol­len, wer­den ei­nen sehr ho­hen Preis für ih­re Ag­gres­si­on zah­len“. Seine "Operation langer Arm" sei eine klare Botschaft an Iran. Vorausgegangen waren militärische Auseinandersetzungen mit der Huthi-Miliz.

Die Ursachen der wachsenden Kriegsgefahr im Nahen Osten und des Völkermords Israels am palästinensischen Volk liegen im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf um die Neuaufteilung der Einflusssphären in der Region. Diese Analyse der MLPD bestätigt sich fortlaufend. Das imperialistische Israel ringt gemeinsam mit den USA und Deutschland erbittert mit den neuimperialistischen Ländern Iran, Katar und der Türkei um diesen Einfluss. Gestützt werden diese von Russland und China. Die neuimperialistischen Länder bedienen sich bewaffneter islamistisch-faschistischer Terrororganisationen, u.a. der Hamas, der Huthi- und der Hisbollah-Miliz.

Im Nahen Osten besteht die Gefahr der Eskalation zu einem Flächenbrand. Die Hauptverantwortung dafür trägt das imperialistische Israel, das gnadenlos den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung fortsetzt. Die demokratischen, säkularen und revolutionären Kräfte müssen eine gemeinsame Kraft bilden und eine wirklich antiimperialistische Perspektive erkämpfen.