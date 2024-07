Bundesweite Empörung und Protest über geplantes faschistisches Sommerfest

Viele erklären ihre Teilnahme an der Protestdemonstration der Internationalistischen Liste / MLPD, die diese im Rahmen ihres Wahlkampfauftaktes in Gera / Thüringen durchführt.

Aktuell erfuhr die Rote Fahne Redaktion, dass antideutsche Kräfte aus Leipzig, aus dem Umkreis von Katharina König-Preuss, eine Gegendemo gegen die Compact-Akteure durchführen wollen.

Wir begrüßen die Bereitschaft zum Protest gegen die Faschisten, sehen es aber kritisch, dass eine zweite Demonstration durchgeführt werden soll, was faktisch die Kräfte spaltet, statt alle zusammenzuschließen. Wir rufen deshalb alle Kräfte, die sich in Gera gegen die Faschisten einfinden werden, dazu auf, sich an der Demonstration der MLPD zu beteiligen.

Alle Infos dazu auf Rote Fahne News.