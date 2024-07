Eine Frau von der Linkspartei meinte, ihre Partei sei nicht so kämpferisch, das fände sie an der MLPD gut. Und als sie hörte, dass in Thüringen ein antifaschistisches Sommercamp des REBELL stattfindet, fragte sie nach einer Mitfahrgelegenheit. Einige junge Leute trugen sich in die Kontaktlisten für den REBELL ein.

Mehrfach protestierte Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, gegen das skandalöse Verhalten der Polizei, die den Faschisten eine Gegenkundgebung ohne Auflagen genehmigte, aber keinerlei Schutz für unsere Kundgebungen organisierte.

Hunderte Menschen blieben stehen, nahmen das Informationsmaterial, versorgten sich mit Bratwurst oder Kaffee und hörten zu. Viele waren ausgesprochen dankbar: "Endlich mal jemand, der was gegen die AfD macht!"