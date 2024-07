Es war unsere Stärke, dass wir im Vorfeld zwei kurdische Freunde für den Einsatz gewonnen haben. Obwohl die kurdischen Freunde so etwas noch nie zuvor gemacht hatten, begannen sie nach einer Stunde, selbst die Wahlplakate mit Kabelbindern vorzubereiten und aufzuhängen. In der gemeinsamen Zeit hatten wir die Gelegenheit, uns besser kennenzulernen.

Einer der Freunde erzählte mir von dem Selbstmordanschlag des IS in Suruc vom 20. Juli 2015, bei dem 34 Menschen starben und 76 Menschen verletzt wurden. Er war während des Vorfalls dort gewesen. Der andere Freund schilderte mir seine qualvolle Flucht nach Deutschland und den Grund dafür. Ihre Neugier auf das, was auf den Wahlplakaten stand, ebnete mir den Weg, darüber zu sprechen, was für eine Partei die MLPD ist und welche Ziele sie verfolgt.

Die Reaktionen auf unsere Wahlplakate waren durchaus positiv. Nur einer, der vorbeifuhr, hielt kurz an und fragte, ob wir es ernst meinen, ein Verbot der AfD zu fordern. Während ich an der Eisfelder Marktstraße ein Wahlplakat (AfD-Verbot) aufhängte, kam ein Mann auf mich zu. „Hängen Sie die Wahlplakate noch höher auf, sonst werden sie abgerissen“ riet er. Nachdem ich gesagt habe, dass meine Leiter nicht Lang genug ist, um dies zu machen, holte er eine Leiter aus seinen Laden und hängte die zwei Wahlplakate noch höher.

Auf einer Straße mit Baustelle kam ein alter Mann aus seinem Haus raus und reagierte auf unser Wahlplakat: „Stopp Putin & Nato!" „Endlich mal was Vernünftiges, weiter so!“

Es war für uns alle ein lehrreicher Einsatz. Die kurdischen Freunde haben jetzt schon ihre Bereitschaft erklärt, die Wahlplakate nach der Wahl gemeinsam abzuhängen.