Erfolg nach zwei Wochen Streik

Übermorgen, am Samstag, dem 27. Juli, geht es mit dem Wahlkampf der internationalistischen Liste/MLPD so richtig los. Die Sonne meint es gut, vielleicht auch ein bisschen zu gut. Temperaturen von 26 bis 33 Grad sind im Schatten erheblich schöner als in der prallen Sonne. Der Kundgebungsplatz liegt nicht im Schatten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten deshalb vor der Abreise nicht nur an Pavillons danken, sondern auch Sonnenschirme, Hüte und Sonnencreme mitbringen. Für gekühlte Getränke ist gesorgt und das Programm wird sicher auch frischen Wind mitbringen.