Gera, wir kommen!

Das Kindercamp von REBELL und Rotfüchsen startet am 27. Juli in die zweite Woche. Wir vom Kindercamp beteiligen uns am Wahlkampfauftakt der internationalistischen Liste/MLPD in Gera. Wir werden das Lied „Die Kinder dieser Welt", einen Tanz sowie ein Straßentheater aufführen. Freut euch drauf! Alle Kinder, die an der zweiten Woche am Kindercamp teilnehmen, sind herzlich eingeladen, mit nach Gera zu kommen.