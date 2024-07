Spanien

Heute fehlen 22 Personen

Am gestrigen 23. Juli gab es in La Linea in Andalusien / Spanien eine 20-minütige Protestkundgebung von Postangestellten und der Gewerkschaft CCOO Comissiones Obreras (Zusammenschluss der Arbeiter der Postdienste).

Urlaubskorrespondenz