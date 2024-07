Am Donnerstag protestierten in der nordisraelischen Stadt Karmiel Tausende gegen die Regierung. Angesichts der täglichen Angriffe der Hisbollah fühlen sie sich von der Netanjahu-Regierung im Stich gelassen. Ihre Forderungen sind: vorgezogene Wahlen und ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. An der Demonstration nahmen Unterstützer aus dem ganzen Land teil.