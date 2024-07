Kriegsmüdigkeit in der Ukraine wächst

Auf Anfrage der Linken gab die Bundeswehr bekannt, dass sie seit 2019 sage und schreibe 8.000 Minderjährige als Soldaten rekrutiert hat. Sie handelt so, obwohl der UN-Kinderrechteausschuss fordert, dass das Rekrutierungsalter bei 18 liegen soll. Zwar dürfen Minderjährige in Deutschland nicht in Auslandseinsätze geschickt werden. Dennoch werden sie so auf den Kriegsdienst vorbereitet. Für ihre Weltkriegsvorbereitung vergreift Deutschland sich an unserer Jugend - Hände weg! Bundeswehr raus aus den Schulen!