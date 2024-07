Mannheim

Kurdisches Gesellschaftszentrum verzichtet aus Respekt vor Opfern faschistischer Gewalt auf Demo

Anlässlich des faschistischen Anschlags von Mannheim hatte das Kurdische Gesellschaftszentrum Mannheim / Ludwigshafen (NCK) einen Brief an die Versammlungsbehörde Mannheim geschrieben. Dazu schrieb ein Leser aus Heidelberg die folgenden Zeilen an die Rote Fahne Redaktion:

Korrespondenz aus Heidelberg