Landesweite Proteste gegen Angriffe auf Bankgewerkschaft

Eine aktuelle Umfrage vom 20. Juli kommt gerade einmal auf 11,5 Prozent für die Parteien der Berliner Regierung. Wohl gemerkt: für alle drei zusammen. Grüne und SPD würden mit je 6 Prozent zumindest in den Landtag einziehen. Im Gegensatz zur FDP und zur Linkspartei (3,5 Prozent). An der Spitze die faschistische AfD mit 31 Prozent, gefolgt von CDU (29,5) und Bündnis Sahra Wagenknecht (15). "Die MLPD kandidiert diesmal nicht", so ihr Landesvorsitzender in Elbe-Saale, Jörg Weidemann. "Wir unterstützen unseren Thüringer Landesverband." In Thüringen stehen wie in Sachsen am 1. September die Landtagswahlen an. "Auch wenn wir nicht selbst kandidieren, gilt natürlich auch in Sachsen: 'Wer AfD wählt, wählt Faschismus'. Wir werden im Wahlkampf Position beziehen und alles tun, den Traum der sächsischen AfD von der absoluten Mehrheit in der Elbe zu versenken", so der Leipziger Krankenpfleger.