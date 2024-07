Unglaublich, aber wahr - Saudi-Arabien importiert in großen Mengen Heizöl!

Allein im Juni erlagen in Saudi-Arabien während der islamischen Hadsch-Pilgerfahrt über 1300 Menschen dem Hitzetod. Um in diesen Staaten überhaupt leben zu können, braucht es riesige Energiemengen für den Betrieb von Klimaanlagen. Allein die Klimaanlagen in Saudi-Arabien benötigen 70% des gesamten Stromverbrauches.

Der erforderliche Strom wird fast ausschließlich mit Ölkraftwerken erzeugt. In den Sommermonaten wird dafür soviel Öl verbraucht, dass die Ölexporte als Haupteinnahmequelle der Staatskasse deutlich heruntergefahren werden müssen. Um den Exportverlust abzufedern, importiert Saudi-Arabien zur Zeit sage und schreibe 55 Millionen Liter Heizöl – jeden Tag! Was für ein Widersinn!

Sonne und Wind stehen in diesen Staaten das ganze Jahr über fast unbegrenzt zur Verfügung – doch die Ölscheichs verballern aus reiner Profitgier lieber ihr eigenes Öl. Wozu in alternative Energien investieren, wenn man direkt auf den Ölquellen sitzt? Eine kapitalistische Logik, welche die Existenzkrise der Menschheit durch die begonnene Klima- und Umweltkatastrophe nicht nur ignoriert, sondern skrupellos befeuert.

Diese feudalen Herrscher und Besitzer der größten Ölquellen der Welt stehen mit an der Spitze des reaktionärsten Teils des internationalen Finanzkapitals. Sie unterstützen massiv die weltweite Klimaleugnerbewegung und Rechtsentwicklung – einschließlich der AfD. Einer der Grundpfeiler des Parteiprogrammes der AfD ist die massive Hetze gegen regenerative Energien und die verantwortungslose Verharmlosung fossiler Verbrennung.

Übrigens: Saudi-Arabien hat sich (kein Witz!) für die Austragung der asiatischen Winterspiele beworben. Die AfD-Spitze bekommt für dieses Wintersportevent im Wüstensand sicher einen Skipass gratis ...